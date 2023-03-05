حبس المتهمة بدهس الطفل «إبراهيم» بطل التايكوندو في الغردقة

عاقبت محكمة البحر الأحمر اليوم الأحد، المتهمة بدهس اللاعب إبراهيم أحمد عبد الجليل، البطل الأولمبي في لعبة التايكوندو بالغردقة بالحكم عليها بالحبس سنة مع الشغل في واقعة دهسه بسيارتها الملاكي أثناء خروجه من الصالة المغطاة بشارع الحجاز وسط مدينة الغردقة.

واقعة دهس بطل التايكوندو بالغردقة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بتلقي قسم شرطة أول الغردقة إخطار بحادث دهس سيارة ملاكي للاعب إبراهيم أحمد عبدالجليل، البالغ من العمر 11 عامًا، لاعب المشروع القومي للموهوبين، البطل الأولمبي في لعبة التايكوندو بالغردقة، بشارع الحجاز بالغردقة.

تفاصيل الواقعة

وتبين أن سيارة مسرعة صدمته تقودها سيدة أثناء خروجه من الصالة المغطاة بالغردقة وتم ألقاء القبض عليها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت إحالتها إلى محمكة جنح البحر الأحمر لتحكم عليها بالحبس بسنة مع الشغل.