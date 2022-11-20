أسماء المتوفين في حادث أتوبيس الغردقة.. جثتان مجهولتي الهوية

حصلت «الوطن» على أسماء المتوفين في حادث تصادم أتوبيس ركاب بسيارة نقل ثقيل على طريق الغردقة اليوم الأحد، والذي أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 30 مصابا.

حادث أتوبيس طريق الجلالة بالغردقة

وأسفر حادث أتوبيس طريق الجلالة بالغردقة عن مصرع كل من ماني جمال محمد، وسيدة السمان حسن، وهالة رمضان عباس، وكريم رمضان عباس، ومحمد عبدالرؤوف إبراهيم، وفتحي محمد أحمد، ووليم عياد مقاريوس، والسعيد سمير السعيد، ورباب فتحي عيد أحمد، ورمضان عباس أحمد، إضافة إلى اثنين مجهولين الهوية.

حادث أتوبيس الغردقة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغا، يفيد وقوع حادث أتوبيس الغردقة، ما أدى إلى مصرع 12 شخصا وإصابة 30 آخرين، وجاري تقديم الخدمات الطبية وحفظت الجثث بمشرحة المستشفى.

الأجهزة تنقل إلى موقع حادث البحر الأحمر

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث أتوبيس الغردقة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين والوفيات إلى مستشفى رأس غارب وتولت النيابة التحقيق في الحادث.