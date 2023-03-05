أوركسترا ساوند تراك تحيي حفلا فنيا بأوبرا الإسكندرية السبت المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا فنيا لأوركسترا ساوند تراك صولو كمان وقيادة الفنان محمد بركات، وذلك يوم السبت المقبل على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، ويشارك بالحفل صولو فلوت الفنانة خلود شرارة، وتوزيع موسيقي لدنيا أكرم دغيدي وصولو بيانو الفنان أحمد رفعت.

تقديم مؤلفات موسيقى تصويرية في السينما المصرية

وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من مؤلفات الموسيقى التصويرية فى الدراما والسينما المصرية بالإضافة إلى موسيقى بعض الأفلام منها «حتى آخر العمر، وكراكون في الشارع، واللي بالي بالك، وبكيزة وزغلول، وأحلي الأوقات، والمشبوه، وحكاية ميزو، وشمس الزناتى والكبير قوي، وعريس من جهة أمنية»، بالإضافة إلى موسيقى أشهر الأفلام العالمية التي حصلت على العديد من الجوائز إلى جانب مجموعة من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة.

تأسيس ساوند تراك

ووفق بيان دار الأوبرا في الإسكندرية، اليوم الأحد، يشار إلى أن أوركسترا ساوند تراك أسسه الفنان محمد بركات فى عام 2018 بهدف تقديم الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية، ويضم نخبة من العازفين الأكاديمين السكندريين، وقدم العديد من الحفلات الفنية وشارك بالعديد من المهرجانات مثل المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية.