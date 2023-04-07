الشيخ خالد الجندي يوضح فضل قراءة سورة الأنبياء: «فيها استجابة»

تأتي سورة الأنبياء في القرآن الكريم، رقم 21، ويصنفها فقهاء الدين بأنها سورة مكية- أي نزلت آياتها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، في مكة المكرمة، ويتساءل البعض عن فضل قراءة سورة الأنبياء، لا سيما وأنها تعد من السور التي جاء بها الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ويصل عدد آياتها إلى 112 آية.

فضل قراءة سورة الأنبياء

وأوضح الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فضل قراءة سورة الأنبياء، لا سيما وأنه يحرص الكثيرون على قراءة القرآن الكريم والتمعن فيه وفي فضائله في شهر رمضان المبارك لما فيه من مضاعفة للحسنات والعبادات والطاعات.

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تصريحات تليفزيونية له، في فضل قراءة سورة الأنبياء، إن سورة الأنبياء، جاء فيها أصل الأنبياء الـ25 المرسلين، مشيرا إلى أن الأنبياء المذكورين في تلك السورة، كل له حالة إنسانية مختلفة عن الثانية، حتى يرى كل منا نفسه في أي نبي منهم وأخذ العبرة والعظة من قصته.

فضل قراءة سورة الأنبياء.. فيها استجابة

وذكر الجندي في حديثه عن فضل قراءة سورة الأنبياء، أن سورة الأنبياء تسمى سورة الاستجابة، ناصحا من يعاني من المشكلات في حياته بقراءة سورة الأنبياء، قائلا: «من يعاني من مشاكل في حياته يقرأ سورة الأنبياء، ومين يريد أن يستجيب الله لدعائه عليه أن يقرأ سورة الأنبياء».

وتابع الجندي في فضل قراءة سورة الأنبياء: «من يرى نفسه ضاقت عليه قراءة سورة الأنبياء واللي عنده أزمة يقرأها، واللي عنده ضائقة مالية يقرأها، واللي أهله اتخلوا عنه يقرأها، واللي فقد أولاده يقرأها، واللي القوم اللي حواليه يضهدوه يقرأها، سورة الأنبياء بتقول المعارك اللي خاضها الأنبياء ورا بعض وتجيبهم في آية أو آيتين».