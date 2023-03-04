تحذيرات من زلزال جديد بقوة 10 ريختر في تركيا.. وخبير: كارثي ومدمر

حذر خبير الزلازل التركي البروفيسور ناجي جورور، اليوم السبت، من احتمالية وقوع زلزال تفوق قوته 10 درجات في مدينة إسطنبول التركية، حيث قال في حواره مع صحيفة «حرييت» التركية، إن هناك فجوة زلزالية في مدينة إسطنبول التركية، و«عندما يتم سد هذه الفجوة سيحدث زلزال مرمرة الكبير والمدمر».

جورور: سيكون عبارة عن زلزالين متتاليين

وأضاف البروفيسور ناجي جورور أنه في بعض المناطق ستكون شدة الزلزال 10 درجات على مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل.

ستنخفض شدته وتصبح 9 درجات على مقياس ريختر

وأوضح خبير الزلازل التركي أن الزلزال الذي سيضرب بعض الأماكن في مدينة إسطنبول التركية سيكون عبارة عن زلزالين متتاليين وبسبب شدتهما، يمكننا اعتبارهما عن أربع زلازل في وقت واحد.

واختتم خبير الزلازل حديثه للصحيفة التركية، بالقول: «الجانب الآسيوي في تركيا سيتأثر بنسبة أقل من الجانب الأوروبي في الأماكن القريبة من الساحل حيث سيكون قويا جدا وتكون شدته 10 درجات على مقياس ريختر، وستنخفض شدته وتصبح 9 درجات على مقياس ريختر، في الأجزاء الموازية للساحل ونحو المناطق الشمالية».