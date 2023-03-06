حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وأمطار متوقعة على 13 محافظة خلال ساعات

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذ تتعرض البلاد إلى منخفض جوي يتسبب في خفض درجات الحرارة بنحو 10 مئوية، مع توقعات بسقوط أمطار على 13 محافظة في السواحل الشمالية وجنوب الصعيد وسط تحذيرات من ظاهرتين أحدهما تبدأ بعد ساعات قليلة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم في المحافظات تشهد تكون ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة، التي تؤثر صباحا على الطرق الرئيسية والفرعية، لاسيما التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري.

الأرصاد تحذر من الرياح المحملة بالرمال والأتربة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة التي تستمر على مدار اليوم، إذ وجهت نصائح إلى مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، إضافة إلى سائقي المركبات، في ظل تكون الشبورة والغبار ما يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية.

أوضح بيان هيئة الأرصاد، أن اليوم يشهد طقسا غائما جزئيا على جميع المحافظات، إذ سجلت العظمى في القاهرة 23 درجة، والصغرى 12 درجة.

الظواهر الجوية في طقس اليوم بالمحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم في محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية «دمياط، البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد»، تشهد فرص سقوط أمطار بنسبة 20%، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، وطقس غائم جزئيا.

وتشهد محافظات جنوب الصعيد «قنا، الأقصر، الوادي الجديد، أسوان» ارتفاع درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى 36 درجة، والصغرى 17، مع فرص سقوط الأمطار بنسبة 20%، وطقس غائم جزئيا، مع انعدام فرص تكون الشبورة المائية.

وتنشط الرياح في محافظات شمال الصعيد إذ سجلت سرعتها 34 كيلومترا في الساعة، وسجلت العظمى 27 درجة، والصغرى 10 درجات، مع تكون الشبورة المائية.