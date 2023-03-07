صيد أسماك التونة بكثرة على شواطئ البحر الأحمر.. «خير بلدنا»

تكاثرت أسماك التونة على شواطئ مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، وسط فرحة الصيادين بموسم صيد أسماك التونة والتي تواجدت على الشواطئ بكميات كبيرة وخرجت من البحر على الشواطئ «صاحية» وهي تلعب وسط فرحة وسعادة صيادي القصير الذين رددوا هتافات «الله أكبر» بخروج كميات كبيرة من أسماك التونة.

أسماك التونة على شواطئ البحر الأحمر

وتداول عدد من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي صور كميات كبيرة لأسماك التونة وهي تخرج على الشواطئ وسط فرحة الصيادين، مرددين هتافات «الله أكبر» تعكس فرحتهم بزيادة الرزق من الصيد وبأحجام أسماك التونة، والتي تتراوح ما بين 3 إلى 7 كيلوجرامات للسمكة الواحدة من التونة.

التونة تتواجد بكميات كبيرة في البحر الأحمر

وأشار حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر إلى أن أسماك التونة تتواجد بكميات كبيرة في البحر الأحمر وتمثل ثروة هائلة، حيث تدخل في تصنيع معلبات التونة والسردين.

الصيد مهنة أهالي القصير

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أن عددا كبيرا من الشباب في مدينة القصير يعمل بمهنة الصيد وهي المهنة الأولى الأساسية لهم، مؤكدا أن موسم التونة يعود بالخير دائماً على أهالي مدينة القصير.