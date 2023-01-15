تفاصيل انطلاق قافلة «جسور الخير» إلى مدينة القصير «فيديو»

قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، إن قافلة جسور الخير بمدينة القصير شملت 36 طبيبا متخصصا في كل التخصصات الطبية وطب الأسنان والصيدلة، ومعها فريق من الطب البيطري، موضحا أن القافلة معها المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بها وتجري الفحوصات وفي حالة وجود أي حالة تستدعي تدخلات أعلى يتم إحالتها لجامعة المنصورة بالمجان.

قافلة جسور الخير تضمنت فقرات ترفيهية

وأضاف رئيس جامعة المنصورة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ولمياء حمدين: «قافلة جسور الخير تضمنت فقرات ترفيهية وبعض الهدايا أيضا، وتستمر من يوم السبت حتى الأربعاء مساءً، وبالنسبة للتخصصات الأكثر إقبالا، هي الأنف والأذن والحنجرة والتخصصات الخاصة بالأوعية الدموية ويتم إجراء الجراحات العاجلة، ومعظم الجراحات العامة يتم معالجتها هناك».

هناك قافلة طبية تتحرك داخل قرى محافظة الدقهلية كل أسبوع

وأكد رئيس جامعة المنصورة، أنه إذا تطلبت الحالة جراحة دقيقة مثل الكبد أو الرئة يتم إحالتها لجامعة المنصورة، مشيرًا إلى وجود برنامجين آخرين، أحدهما يشارك كل أسبوع في مستشفى العريش وبئر العبد، ومنذ عام 2017 وحتى الآن بلغ عدد الأطباء المشاركين أسبوعيا 1850 طبيب، وهناك قافلة طبية تتحرك داخل قرى محافظة الدقهلية كل أسبوع وترد التقارير بهذه التحركات والفعاليات.

محاضرات توعوية وثقافية تستهدف الوعي بالانتماء للوطن

وأوضح رئيس جامعة المنصورة أن الأدوية كلها بالمجان، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية وثقافية تستهدف الوعي بالانتماء للوطن وتوجهات الدولة المصرية نحو دعم المناطق الحدودية، لافتًا إلى وجود بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، بحيث تخرج سيارة في يوم الجمعة من كل أسبوع تضم تخصصات ليست موجودة في مستشفى بئر العبد ومستشفى العريش، وذلك منذ عام 2017.