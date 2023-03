تفاصيل هبوط اضطراري لطائرة أمريكية في هافانا.. طائر اصطدم بالمحرك

قامت طائرة أمريكية بهبوط اضطراري في «هافانا» عاصمة كوبا الواقعة بعد إقلاعها بسبب دخان داخل قمرتها، ونشرت وسائل إعلام، تفاصيل هبوط طائرة أمريكية اضطراريا في العاصمة الكوبية «هافانا».

وقالت وكالة «رويترز» للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن طائرة تابعة لشركة «ساوث ويست إيرلاينز»، متجهة إلى «فورت لودرديل» بـ«ولاية فلوريدا» جنوب شرق البلاد قادمة من العاصمة الكوبية «هافانا»، اضطرت على العودة إلى مطار «خوسيه مارتي» الكوبي بعد ورود أنباء عن اندلاع حريق في محرك إثر اصطدامها بطائر.

من جانبه، أشار متحدث باسم شركة «ساوث ويست إيرلاينز»، لقناة «إن بي سي 6 نيوز» الأمريكية، إلى أن الرحلة رقم رقم 3923 المغادرة من «هافانا» باتجاه إلى «فورت لودرديل» تعرضت لاصطاد طائر بالمحرك بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأظهر مقطع فيديو بالهاتف المحمول، دخانًا يملأ المقصورة وإطلاق أقنعة الأكسجين، فيما أنارت أضواء الطوارئ داخل الطائرة الأمريكية.

Southwest Airlines plane fills with smoke after taking off from Havana, forcing it to make an emergency landing pic.twitter.com/Q1CmQKpYTn

كما أظهرت لقطات مصورة لركاب الطائرة الأمريكية أثناء إجلائهم عبر منزلقات الطوارئ، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت تقارير إخبارية، إنه لم تقع إصابات خطيرة وأن جميع الركاب كانوا بسلام على الأرض في «هافانا»، فيما أشار مسؤولو مطار «خوسيه مارتي» الكوبي، إلى أن الركاب تم إجلاؤهم في حالة جيدة، فيما تجري السلطات التحقيق في الأمر.

Southwest Airlines 737 MAX makes emergency return landing at Havana-José Martí Airport in Cuba following an engine problem. All passengers and crew evacuated the aircraft on the taxiway. No injuries reported. pic.twitter.com/Ah4b1vtzil