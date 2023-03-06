مصرع 5 طلاب في اصطدام سيارة ملاكي بشجرة بمصر الجديدة

لقي 5 شباب منذ قليل مصرعهم إثر اصطدام سيارتهم بشجرة بطريق صلاح سالم في نطاق دائرة قسم شرطة مصر الجديدة وتم نقل الجثامين إلى مستشفى مصر الجديدة ومستشفى هليوبوليس تحت تصرف النيابة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة إخطارا من غرفة عمليات شركة النجدة بالقاهرة بوقوع حادث تصادم بطريق صلاح سالم بدائرة قسم الشرطة.

وعلى الفور انتقل عدد من قيادات مديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة للمرور و3 سيارات إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بشجرة وأسفرت عن مصرع جميع ركابها.

جيمعهم في العقد الثالث من العمر

وجرى استخراج الجثامين وتبين أنها لكل من: محمد ن ب ا، ومحمود ح ش، وأحمد ع ح، وعلاء م ا، ومحمود س ص، وجيمعهم في العقد الثالث من العمر وتم نقل الجثامين لثلاجة مستشفيات نصر الجديدة وهليوبوليس وتم رفع حطام السيارة العامة وتسيير الحركة المرورية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.