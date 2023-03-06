«العفو الرئاسي» تعلن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، منذ قليل، عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، تضم 30 شخصًا.

لجنة العفو: نواصل جهودنا للإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا

وأكّدت لجنة العفو، استمرار جهودها في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطياً، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتشمل القائمة الجديدة عدد 30 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب.

لجنة العفو تحيي النيابة العامة والداخلة على جهود الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا

وتوجهت اللجنة بالتحية والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على جهودهما المبذولة في هذا الملف، كما توجهت بالشكر إلى القوى السياسية والحزبية التي تتعاون مع اللجنة وتُساهم في إنجاح عملها، مؤكّدة أنَّها مستمرة في عملها، ومتطلعة لمزيد من النجاحات في هذا الملف.