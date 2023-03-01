ما شروط العفو الرئاسي وكيفية تقديم طلب؟.. عضو اللجنة يجيب

يبحث كثير من أهالي المحبوسين عن شروط الحصول على العفو الرئاسي، وكيفية تقديم الطلب، خاصة بعد تفعيل آلية عمل لجنة العفو الرئاسي خلال شهر مارس الماضي، والتي أعقبها إفراجات لعدد كبير من المحبوسين.

وتسرد «الوطن»، خلال السطور التالية شروط الحصول على العفو الرئاسي، وطريقة تقديم الطلب.

شروط الحصول على العفو الرئاسي

محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، قال إن شروط الحصول على عفو رئاسي تتمثل في عدم انتماء المحبوس لتنظيم إرهابي، وعدم ارتكاب جرائم عنف، وألا يكون المحبوس قد ثبتت إدانته في جرائم تحريض أو قضايا إرهاب، وكذلك كل من تلوثت يده بالدماء وتورط في حمل السلاح ضد الدولة.

طريقة تقديم طلب الحصول على عفو رئاسي

وعن طريقة تقديم طلب الحصول على عفو رئاسي، ذكر عضو اللجنة، أنه يمكن رفع طلبات العفو الرئاسي، إلى أعضاء اللجنة، للنظر فيها من خلال استمارة طلب العفو المتاحة عبر موقع المؤتمر الوطني للشباب، أو من خلال البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ، ورفع الطلب إلى لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو تقديم الطلب مباشرة إلى أحد أعضاء اللجنة، وتتضمن 5 بيانات رئيسية، هي اسم الشخص المطلوب فحص موقفه رباعياً، والرقم القومي الخاص بالحالة، وإرفاق رقم القضية، وتسجيل المحافظة التابع لها الحالة، إضافة إلى تسجيل بيانات من أجرى عملية التسجيل.