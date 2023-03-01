«الشعب الجمهوري» يشيد بقرارات العفو الرئاسي: تبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع

أشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بقرارات العفو الرئاسي التي صدرت صباح اليوم.

وقال صلاح أبوهميلة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جميع قرارات العفو الرئاسي التي صدرت مؤخرا تؤكد مدى حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاجتماعي وبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع.

ترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة

وبسؤاله عن مدى تأثير قرارات العفو الرئاسي على مبادرة الحوار الوطني، قال الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري: «جميع قرارات العفو الرئاسية تدفع عجلة سريان الحوار الوطني إلى التوافق ووضع خارطة المستقبل، ما يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة على أفضل نحو ممكن».

المشاركة في تشييد الجمهورية الجديدة

واختتم الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري حديثه موجها دعوته للمفرج عنهم بالمشاركة في مرحلة تشييد الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال الإبداء بآرائهم في الحوار الوطني وعزل أي أفكار تهدد السلم المجتمعي

وكان النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، أعلن اليوم، إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا؛ ومن بينهم: أحمد محمد أحمد علي علام، وزياد السيد محمد أبو الفضل، وخالد عبد المحسن عبد الرحيم، ومحمد صبحي بطيخ، وعبده لطفي أبو سنة، وكريم عبد السميع أحمد، وذلك بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج.