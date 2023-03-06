وزير الدفاع الروسي يتفقد مجمع البناء العسكري في «ماريوبول»

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، زيارة لمنطقة العملية العسكرية الخاصة في ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، لتفقد جاهزية أعمال مجمع البناء العسكري ومرافق البنى التحتية.

كما تفقد شويجو مرافق جديدة وسير العمل في مواقع المباني قيد الإنشاء وتم اطلاعه على مركز طبي متعدد الوظائف بناه عسكريون، ومركز إنقاذ جمهوري تابع لوزارة حالات الطوارئ ومنطقة صغيرة جديدة من 12 مبنى سكنيا من خمسة طوابق.

استهداف مواقع تمركز للقوات الروسية في دونيتسك

في سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية استهداف مواقع تمركز للقوات الروسية في دونيتسك بـ 12 غارة جوية، وأضافت الهيئة في بيان لها، أن القوات تصدت لـ 95 هجوما روسيا على كوبيانسك وليمان وباخموت وأفديف، فيما أعلنت السلطات في مقاطعة بيلغورود الروسية الواقعة على الحدود الأوكرانية، تشغيل منظومات الدفاع الجوي واعتراض 3 صواريخ.

الدفاع الجوي الروسي يعترض 3 صواريخ فى بيلغورود

وقال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن الدفاع الجوي الروسي اعترض 3 صواريخ في منطقة «نوفي أوسكول»، وأسقط 3 صواريخ، وأضاف حاكم المقاطعة أن خطوط الكهرباء في عدة قرى، تضررت بسبب تطاير شظايا الصواريخ، مشيرا إلى أن رجال الطوارئ توجهوا إلى مكان الحادث.

يشار إلى أن بيلغورود تعرضت لقصف متكرر من قبل أوكرانيا، وتم إعلان المستوى الأصفر لخطر الإرهاب في جميع أنحاء المقاطعة منذ 11 أبريل الماضي.