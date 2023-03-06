«نقل النواب»: لقاء السيسي مع رئيس «موانئ أبوظبي» يفتح آفاقاً واسعة للتعاون

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي محمد الشامسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي، لاسيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ.

دعم حركة التجارة الإقليمية

وأشاد «عابد»، في بيان له أصدره اليوم، بتصريحات محمد الشامسي التي أكد فيها تطلع المجموعة إلى تعزيز التعاون مع مصر، في ضوء العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً.

واعتبر إشادة «الشامسي»، بما شهدته الدولة في السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات، بما يُحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية بمثابة دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في ملفات النقل.

كما اعتبر النائب علاء عابد تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين.

العلاقات بين القاهرة والإمارات

وأشار إلى أن العلاقات بين القاهرة والإمارات، دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين القاهرة وأبو ظبى مؤكداً أن هذه العلاقات تعد نموذجاً متفرداً يجب أن يسود بين الدول العربية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة العربية.

حضر اللقاء رئيس القطاع الدولي لمجموعة موانئ أبوظبي أحمد المطوع، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومن الجانب المصري، وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء هشام الجندي مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للنقل واللوجستيات.