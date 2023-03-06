«باحثة»: قرينة الرئيس تدعم المرأة وتحتفل بإنجازاتها في جميع المناسبات

قالت فاتن عريف، الباحثة في قضايا الأسرة والمجتمع، إن السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أيقونة للمرأة المصرية لأنها تدعم المرأة وتحتفل بها في جميع المناسبات ما يعطي القوة المطلوبة لتلك القضايا، ومصر بشهادة الأمم المتحدة ناجحة في ملف المرأة بدايًة من تمكينها وحمايتها من جميع أشكال العنف، وكان عام 2019 عام المرأة المصرية.

انتصار السيسي أبدت اهتماما بملف المرأة

وأضافت الباحثة في قضايا الأسرة والمجتمع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أن السيدة انتصار السيسي التقت عظيمات مصر في جميع المجالات، وأبدت اهتماما كبيرا بالاحتفالية وبملف المرأة المصرية بشكل عام، وحصلت المرأة في عهد الرئيسي السيسي على دعم كبير جدا وعلى عدد من المناصب مثل منصب المحافظ وأيضا اعتلت منصة القضاء وانتزعت المرأة المصرية عددا كبيرا من المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ ومن بينها منصب نائبة مجلس الشيوخ.

المرأة هي المجتمع كله وليس نصفه

وأشارت الباحثة في قضايا الأسرة والمجتمع إلى أن المرأة هي المجتمع كله وليست نصفه، لأنها تربي أولادها وتبنيهم بدورها وهي الأفضل في استعراض قضايا المجتمع وتقديم حلول لها لأنها ترى المعاناة من تلك القضايا طول الوقت، واهتمام القيادة السياسية لا يتوقف فقط على المرأة المثقفة والمناصب لكن يتم أيضا تكريم المرأة العاملة البسيطة وصاحبات الحرف وغيرها، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بالمرأة المصرية.