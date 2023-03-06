سيدات يكشفن لـ يوسف الحسيني تفاصيل تكريمهن من السيدة انتصار السيسي «فيديو»

كشف عدد من السيدات تفاصيل تكريمهن من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بـ«اليوم العالمي للمرأة»، وذلك خلال برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني.

مصممة ألعاب أطفال

قالت رشا نبيل، مصممة ألعاب أطفال ومدربة، وإحدى السيدات المكرمات من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، إنه جاءت لها فكرة تصنيع ألعاب الأطفال بعدما كانت تصنع تصميمات أطفال لشخص ما، ثم فكرت في تصنيع ألعاب أطفال بشكل منفرد.

وتابعت: «قمت بصناعة بعض الألعاب وعجب الناس الذين شجعوني على أن استمر في صناعة ألعاب أطفال واستمريت في صناعة التصميمات الخاصة بالأطفال، حيث قمت في البداية ببيع كميات قليلة ثم استمريت وبعت كميات أكبر حتى وصلت لتصميم بوجى وطمطم في رمضان».

وواصلت: «المجلس القومي للمرأة شاهد عملي وأعجبهم وتوصلوا معي وصممت لهم عروسة نورة في مبادرتهم "نورة "، وكنت أشترى خامات وأصنع وصممت وسوقت لعملي، ثم أصبحت مدربة في مبادرة حياة كريمة بقرى الريف المصري».

أول مصرية تنال الماجستير في عمر الثمانين

وقالت آمال إسماعيل أول مصرية تنال درجة الماجستير بعمر الثمانين عاما، وإحدى السيدات المكرمات من السيدة انتصار السيسي، إن جزءا من رسالة ماجستير الإنسان النشط فكريا يصنع الدنيا.

ولفتت إلى أن العالم كله يتجه نحو الشيخوخة، موضحة أن العالم بدأ ينتبه أن الموارد البشرية أكثر من الموارد الطبيعية وبدأ العالم يحدد المواليد ويهتم بتنظيم الأسرة وأصبح الكثير في مرحلة الشيخوخة فبدأت اليونسكو في تعظيم الموارد البشرية.

وأشارت إلى أنه لا يجب أن نهدر العقول البشرية، فطوال حياتي كنت أسعى أن أحصل على الماجستير.

رائدة أعمال

وقالت نورا غزولي رائدة أعمال، إحدى السيدات المكرمات من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، إنها سيدة مصرية انفصلت عن زوجها ولديها 3 أولاد بينهم ولد معاق توفى منذ 3 سنوات بعد رحلة علاج.

وتابعت: «بدأت أفكر في تحسين معيشتنا وأوصل بأولادي لمستوى جيد رياضيا وعلميا ، واشتغلت على تروسيكل».

وواصلت: «استطعت تربية أبنائي، والآن أبنائي يلعبون رياضة وما زلت مستمرة في مشواري، فأنا الوحيدة من بني سويف اللاتي تكرمت من سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي فهي سيدة رائعة».