السيدة انتصار السيسي: «دوي» و«نوارة» تستهدفان تمكين الفتيات من الصمود أمام التحديات

كرمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عددا من السيدات الملهمات بمناسبة الاحتفال بـ«اليوم العالمي للمرأة».

وقالت قرينة رئيس الجمهورية في كلمتها: «أرحب بكن، أنا سعيدة بكن، نماذج جميلة ومشرفة، هناك مبادرات كثيرة مثل مبادرتي دوي ونوارة تستهدفان توعية الفتيات وتمكينهن من الصمود أمام التحديات والمواقف التي تتعرضن لها».

ترسيخ حب الرياضة في الأبناء

وأضافت السيدة الأولى: «فكرنا في العامل النفسي للسيدة الريفية، وذلك بالتوعية وتعريفهن كيفية عيش حياة كريمة وكيفية تربية الأبناء وترسيخ حب الرياضة فيهم واتباع نظام صحي للأبناء، فقبل أن ترتبط الابنة يجب أن يتم تأهيلها لذلك من حيث معرفة ماهية الزواج وكيفية التعامل مع الزوج والتعامل مع الطفلة».