إحدى المكرمات من السيدة انتصار السيسي: فضلت خدمة أبنائي على العمل بالهندسة الوراثية

قالت المهندسة سيدة الشربيني، إحدى السيدات اللاتي كرمتهن السيدة انتصار السيسي في احتفالية اليوم العالمي للمرأة، إنّها تخصصت في علوم الهندسة الوراثية لكنها فضلت التقاعد على العمل؛ إذ رزقها الله بابنة تعمل حاليا مهندسة، وفتى يعمل محاميا.

صدمة عصبية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين: «بعد ذلك أكرمني الله بإسماعيل، لكني أصبت بصدمة عصبية بعدما قال لي الطبيب ابنك متخلف عقليا، لم أستوعب الكلمة رغم أنها ضمن تخصصي ودراستي».

دعم الأم لأبنائها

وتابعت السيدة التي كرمتها السيدة انتصار السيسي، أن الأم يجب أن تكون أكبر داعم لأبنائها: «فقت بسرعة وكنت مقيمة في السويس، لم يكن هناك أي نوع من أنواع الخدمة التي يحصل عليها ذوو الهمم، فاضطررت إلى الذهاب للقاهرة مرتين في الأسبوع رفقة ابني، وكنا نذهب إلى اختصاصيين في منطقة مصر الجديدة، عانينا من إجهاد شديد، وكانت حالتي النفسية سيئة، لم أكن أعرف مستقبله وتعليمه وقبوله في المجتمع، كانوا يطلقون عليهم لفظة (المتخلفين)، ولم يكن أحدا يقول إنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة».

وأردفت: «قضيت سنتين من عمري في أحلك الأوقات ما بين الشبورة والمطر والليل، لكني أصريت على أن أكون على قدر المسؤولية».