السيدة انتصار السيسي: «عندنا سيدات مش بألف راجل ولكن بالدنيا كلها»

أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أن الرائدات هنّ همزة الوصل لأنه يصعب أن تلتقي الدولة بكل السيدات الريفيات، معقبة: «وبالتالي فكرنا في أن يكون لنا في كل قرية ناس منها، من داخل القرية يكونوا الرائدات اللاتي نلتقي بهن ونسمع مشكلاتهن من أجل حلها».

تكريم عدد من السيدات الملهمات

وأضافت في كلمتها خلال فعالية تكريم عدد من السيدات الملهمات بمناسبة الاحتفال بـ«اليوم العالمي للمرأة»: «نفسنا نقول للدنيا كلها ومصر كلها إن في سيدات مش بألف راجل ولكن بالدنيا كلها، كل سنة وأنتم طيبون بمناسبة رمضان وعيد المرأة إن شاء الله نتقابل تاني».