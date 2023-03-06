بنك الشفاء المصري يطلق قافلة طبية في جنوب سيناء اليوم.. 6 تخصصات

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن قافلة بنك الشفاء المصري تبدأ عملها اليوم الاثنين من داخل المركز الطبي بالزهراء بطور سيناء، لتوقيع الكشف علي أهالي مدينتي طور سيناء وأبورديس.

وذكر «رخا» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القافلة تستهدف توقيع الكشف الطبي على 5000 مواطن من مختلف مدن المحافظة في تخصصات مختلفة.

6 تخصصات طبية

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن قافلة بنك الشفاء المصري تضم 6 تخصصات هي الرمد، والعظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، مشيراً إلى أن القافلة تبدأ عملها اليوم من المركز الطبي بالزهراء بطور سيناء تخصص رمد فقط.

وأشار إلى أن القافلة تستمر حتى غد وتشمل باقي التخصصات، وستوقع الكشف على المواطنين بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، موضحاً أن الكشف والتحاليل والعلاج بالمجان، وسيتم إجراء عمليات للحالات المحتاجة أيضًا بالمجان.

مواعيد القافلة في أبو رديس

وقال «رخا»، إن قافلة بنك الشفاء المصري ستوقع الكشف الطبي على أهالي مدينة أبو رديس يومي الأربعاء والخميس، حيث تقرر تخصيص يوم الاربعاء لتوقيع الكشف الطبي جميع التخصصات عدا الرمد، وسيتم تخصيص يوم الخميس لتوقيع الكشف الطبي على مرضى العيون.

وتابع، بأن قافلة بنك الشفاء المصري تضم أطباء وممرضين وأجهزة طبية ومعدات وأدوية تقدم كل احتياجات أهالي جنوب سيناء للمرضي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.