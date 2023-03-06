مصورة مصرية تفوز بمسابقة «أرض الفسيفساء» الدولية بمهرجان الأردن

أعربت منى حسن، المصورة الفائزة بمسابقة «أرض الفسيفساء»، الدولية، عن سعادتها وفخرها بفوزها في المسابقة، مشيرة إلى إنها فازت على مستوى محور التراث المعماري الأثري، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الأردني العربي الثالث عشر للصورة الفوتوغرافية لسنة 2022، متابعة أن وزير السياحة الأردني افتتح هذا المعرض الناجح وأنها فازت في المسابقة من خلال صورة لمنطقة أهرامات الجيزة.

3 جوائز عن مشروع «المحاجر الجيرية»

وأضافت «حسن»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنها حصدت 3 جوائز عالمية باسم مصر عن مشروعها «المحاجر الجيرية»، وهي مسابقة «IPA» الدولية في نيويورك، ومسابقة طوكيو الدولية في اليابان، ومسابقة الشيخ سعود الثاني الدولية في قطر، متابعة أنها تعمل في الفترة الحالية على مشروع يختص بالرحالة المصريين.

تصوير الشارع وحياة الناس

وأشارت المصورة الفائزة بمسابقة «أرض الفسيفساء»، إلى أنها تسعى إلى تسليط الضوء على فئات عديدة في المجتمع لا أحد يعلم عنها شيء، موضحة أن الرحالة المصريين لديهم عادات وتقاليد مختلفة لذلك تحاول التعايش وسطهم من أجل نقل الثقافة والتراث الذي يتميزون به، متابعة أن شغفها الرئيسي هو تصوير الشارع وحياة الناس، لافتة إلى أن «المحاجر الجيرية» من أكثر المشروعات تأثيرًا عليها وتحبها، لذلك تشترك بصورها في المسابقات.