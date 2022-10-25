ترويجا لقمة المناخ.. الرحالة الدولي علي عبده يصل إلى بني سويف بدراجته الكهربائية

استكمل المغامر والرحالة الدولي علي عبده رحلته إلى قمة المناخ، لعرض العديد من الإرشادات حول كيفية التعامل مع التغيرات المناخية، حتى وصل اليوم إلى محافظة بني سويف، وذلك من خلال دراجته الكهربائية التي يصل بها إلى مؤتمر القمة بالمناخ.

علي عبده يوصل رسالة للعالم

ويسعى الناشط البيئي علي عبده إلى تسجيل الرقم القياسي لموسوعة جينيس، إذ قرر توصيل رسالة للعالم من خلال تسجيل رحلة جديدة إلى مؤتمر قمة المناخ المقام بمدينة شرم الشيخ.

معلومات عن المغامر علي عبده؟

- يبلغ من العمر 38 سنة.

- ويقيم في محافظة الإسكندرية.

- ينطلق في رحلة عبر دراجة كهربائية لحضور المؤتمر بشرم الشيخ.

- بدأ رحلته من معبد أبو سمبل بأسوان، وكانت انطلاقته من يوم 10 أكتوبر، وتستمر الرحلة لمدة 30 يومًا مرورًا بجميع محافظات مصر.

- أولى محطات المغامر البيئي هي محافظة أسوان عروس المشاتي، حيث انطلق من جنوبها بمعبد أبو سمبل لمسافة تقدر بـ12 كيلومتر، حتى يصل إلى مؤتمر cop27، التي تستضيفه مصر خلال الشهر المقبل.

كان يمتلك فريقا داعما خلف الكاميرا، مكون من 3 أشخاص، أحدهم كان يقود السيارة الخاصة بالدعم، والثاني يوثق لحظات الرحلة وأماكن الوصول، والآخر المنظم لمواصلة تحرك الرحلة.

- تابع المغامر الإسكندراني مبادرته لتحقيق الرقم القياسي داخل موسوعة جينس، حيث وصل إلى ثاني محافظة في رحلته بعد الانطلاق من جنوب أسوان، وهي الأقصر.

- واصل الناشط وفريقه في نشر الوعي وتقديم الدعم لتلك المحافظات أثناء مروره بها، وذلك تحت حملة اتخضر للأخضر.

وكان قد مر أثناء رحلته بالمحافظات التالية، وهي قنا والبحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظات الساحل الشمالي حتى السلوم، مرورا بسيوة والواحات ووصولًا أخيرًا إلى محافظة شرم الشيخ حيث نهاية النقطة بالرحلة، كانت مبادرة عبده للمناخ تهدف إلى تشجيع الشباب على التصدى للتغيرات البيئية المحيطة بهم