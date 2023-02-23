مصور بوسترات «سوق الكانتو» لقناة الحياة: قرأت ملخص المسلسل قبل التصوير

كشف المصور شريف مختار، كواليس تصويره بوسترات مسلسل «سوق الكانتو»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، قائلا إنه حرص على قراءة ملخص المسلسل لكي يعيش في الحالة مع المخرج، وتخيل الكادرات، وشكل الدراما والخيوط المهمة في المسلسل.

البوستر أصبح له أهمية

وأضاف «مختار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن تصوير البوسترات لم تكن بالأهمية مقارنة بالوقت الحالي، وبالتالي إذا كان المسلسل قوي فيشكل ذلك مسؤولية كبيرة ليكون البوستر على نفس المستوى.

وأوضح أن تصوير البوسترات في الغالب، يكون في مكان تصوير المسلسل نفسه، نظرا لضيق الوقت، متابعا: «الأبطال بتتصور على كروما وفي خلفية البوستر تركيب».

أبطال سوق الكانتو

يشارك في مسلسل «سوق الكانتو» رمضان 2023، أمير كرارة، مي عز الدين التي تتعاون للمرة الأولى مع كرارة، وذلك بجانب فتحي عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيبل، ثراء جبيل، سلوي عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج حسين المنياوي، وتأليف هاني سرحان، وإنتاج شركة سينرجي.