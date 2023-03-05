البرومو الدعائي الأول لمسلسل «الكبير أوي 7».. حزلقوم يفتتح «نادي المزاريطة»

طرح عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الدعائي الأول لمسلسل «الكبير أوي 7»، بطولة الفنان أحمد مكي، والمُقرر عرضه في موسم دراما رمضان عبر قناة «أون».

حزلقوم يتجه للاستثمار في الكبير أوي 7

وتضمن برومو مسلسل «الكبير أوي 7» أحداث ومواقف كوميدية كثيرة، جمعت بين «الكبير أوي» ومربوحة، كما كشف الإعلان الدعائي عن اتجاه «حزلقوم» لمجال الاستثمار، حيث سيؤسس نادي كرة قدم، ويُطلق عليه «نادي المزاريطة».

ويؤخذ «الكبير أوي»، «مربوحة» في رحلة تنزه، ما بين مركب في النيل، وجولة في برج القاهرة، وزيارة لمدينة الملاهي، لاسيما وأن علاقتهما الزوجية ستشهد توترًا إلى حدّ ما في الجزء السابع.

تعرف على أبطال الكبير أوي 7

مسلسل «الكبيرأوي» يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بجانب أحمد مكي، أبرزهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، وهو من إخراج أحمد الجندي.