خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة CBC.. أبرزها «1000 حمدالله ع السلامة»

أعُلنت خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة CBC، ضمن مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية المتنوعة التي تعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم الدراما الرمضانية، التي يشارك في بطولتها أبرز نجوم الدراما في مصر والوطن العربي.

وتتضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة CBC، مجموعة من الأعمال الحصرية، تصل إلى 4 مسلسلات، إضافة إلى مسلسلين يعرضان بالتزامن مع عرضهما على عدد من القنوات الأخرى.

خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة CBC

ومن الأعمال الحصرية في خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة CBC، مسلسل «1000 حمدالله ع السلامة» بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، ميان السيد وآدم الشرقاوي، إضافة إلى مسلسل «عملة نادرة» للمخرج محمد جمال العدل، وبطولة الفنانة نيللي كريم بمشاركة جمال سليمان وأحمد عيد.

وتعود الفنانة دنيا سمير غانم بمسلسل جديد من 15 حلقة بعنوان «جت سليمة» للمخرج إسلام خيري، الذي يعرض حصريا على شبكة قنوات CBC، ومسلسل «مذكرات زوج» بطولة الفنان طارق لطفي، من إخراج تامر نادي، وهو من الأعمال القصيرة 15 حلقة ومأخوذ عن كتاب بنفس الاسم للكاتب الراحل أحمد رجب.

«جميلة» و«رسالة الإمام» ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة CBC

ووتتسع خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة CBC، لتشمل أعمال تعرض بالتزامن على قنوات أخرى، وهي «جميلة» بطولة الفنانة ريهام حجاج في تعاونها الثاني مع المخرج سامح عبد العزيز، ومسلسل «رسالة الإمام» للمخرج ليث حجو، وبطولة الفنان خالد النبوي، الذي يتناول جزءا من حياة الإمام الشافعي أثناء وجوده في مصر.