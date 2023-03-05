قائمة مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما.. أعمال فنية متنوعة

كشف الكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن قائمة مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما، إذ تضم باقة من الأعمال المتميزة والمتنوعة لأشهر النجوم.

ويُعد «رسالة الإمام» لـ خالد النبوي، من أبرز مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما، ويشهد عودة للأعمال التاريخية مُجددًا بعد سنوات طويلة من الغياب.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

ويُشارك في بطولة المسلسل، بجانب خالد النبوي، كل من أروى جودة، ونضال الشافعي، وحمزة العيلي، وخالد أنور، وأحمد الرافعي، وسلمى أبو ضيف، وخالد القيش، وفرح بسيسو، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.

كما تضم قائمة مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما، مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكي، ودياب ونسرين أمين ورشدي الشامي وعلى الطيب ومها نصار، من تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

تفاصيل شخصية منى زكي في تحت الوصاية

وتُجسد منى زكي داخل المسلسل، دور أرملة فاقدة الثقة في نفسها تكتفي برعاية بيتها وطفليها، بعد وفاة زوجها، لتجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، وتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعا لتتحول من امرأة مستسلمة مغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع وتحقيق المستحيل.

كما تُقدم قناة dmc دراما، في موسم رمضان 2023، مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، ومراد مكرم، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي، والعمل مكون من 15 حلقة.

ويحارب ياسر جلال في مسلسل علاقة مشروعة، المُقرر عرضه في موسم رمضان 2023، فكرة الزواج الثاني وأثرها السلبي على الأسرة والأبناء، وكذلك العنف ضد المرأة الذي يهدم العلاقة الزوجية ويدمرها.

كما تعرض قناة dmc دراما، مسلسل «الصفارة» والذي يُعد أولى تجاربه في الدراما التليفزيونية، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويجسد من خلاله الفنان أحمد أمين دور مرشد سياحي يدعى «فؤاد»، يستولي على «صفارة» أثرية من سيوة تعيده إلى3 دقائق للماضي، ويقوم بالتغيير فيه لما يريده ويعود مرة أخرى للحاضر، المسلسل تدور أحداثه في 15حلقة.

مسلسل «الصفارة» يضم مجموعة من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم: أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدي وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.

وتتضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما، مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة ومي كساب ومنذر رياحنة وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وبجانب ذلك، سيُعرض مسلسل «سوق الكانتو» أيضًا على قناة dmc دراما، في موسم رمضان 2023، من بطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون والفنانة شيرين ومها نصار ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، تعرض dmc دراما، الجزء الثاني من مسلسل الأنيمشن «يحيى وكنوز»، حيث تدور أحداثه في إطار تاريخي، يستعرض في حلقاته الفترة الزمنية القديمة «عصر الأسرار القديمة»، مع وجود عدد من الأحداث التاريخية المهمة.