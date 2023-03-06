تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 6-3-2023 في محافظات مصر

شهدت الأسواق المصرية، استقرارًا في سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 6-3-2023، في كافة محافظات مصر، وهو الاستقرار الذي يأتي بعد حالة انخفاض الأسعار خلال الأيام الماضية.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الإثنين 6-3-2023

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الإثنين 6-3-2023 في محافظات مصر سجلت 97 جنيهًا للكرتونة، وذلك كسعر المزرعة حيث يزيد سعرها من 5 إلى 10 جنيهات في محافظات مصر على حسب قرب المحافظة من المزارع ما يقلل من سعر عملية النقل بالتالي يقل سعر الزيادة على الكرتونة.

انخفاض سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الإثنين 6-3-2023

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض الأبيض قد وصل سعرها 90 جنيهًا كسعر أرض المزرعة، بعدما كان سعرها 95 جنيهًا خلال الأيام الماضية، أي بانخفاض 5 جنيهات، فيما يزيد سعرها من 5 إلى 10 جنيهات حتى يصل للمستهلك.