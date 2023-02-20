ضبط 62 طن خامات أعلاف ومنظفات في حملات تموينية بالشرقية  

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 40 طن خامات أعلاف، و22 طن منظفات صناعية، خلال حملات رقابية مفاجئة على المصانع والمخازن، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية بمركز بلبيس.

إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية

وكلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية، لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط مصانع مخالفة لتصنيع وخلط الأعلاف

وتمكنت إدارة تموين بلبيس، من ضبط أحد المصانع لتصنيع وخلط الأعلاف بناحية تل روزن، وتحرير محضر جنحة رقم 218 جنح مركز شرطة بلبيس لـ2023 لحيازة مستلزمات أعلاف مجهولة المصدر بدون بيانات او فواتير، وتم التحفظ على كمية 40 طن خامات أعلاف على ذمة النيابة العامة، كما تم تحرير محضر جنحة رقم 2160 جنح مركز شرطة بلبيس لـ 2023، ضد صاحب مخزن لتعبئة المنظفات الصناعية والمنزلية، وتم التحفظ على 22 طن على ذمة النيابة العامة بشأنها.