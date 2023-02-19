تحرير 1500 مخالفة في حملات تموينية خلال أسبوع بالمنوفية

نجحت الحملات التموينية في محافظة المنوفية، في تحرير أكثر من 1500 مخالفة تموينية في جميع مراكز ومدن وقري المحافظة خلال أسبوع في إطار تكثيف حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد والسلع الغذائية، وغلق عدد من المخابز المخالفة في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية .

حملات تموينية مكبرة

وقال أسامة عز الدين وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، أن الحملات نجحت في ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، موضحاً أن الحملات تكون في كل المراكز بالمحافظة وهي حمللت صباحية وأخري مسائية لضبط الأسواق ومنع التلاعب في السلع .

تكثيف الحملات التموينية

وأضاف وكيل مديرية التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة ل الوطن، أنه سيتم تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة قبل شهر رمضان بالتنسيق مع الطب البيطري ومديرية الصحة ومجالس المدن وباقي الجهات التنفيذية وفق توجيهات محافظ المنوفية لمواجهة الغش التجاري ومنع التلاعب في الأسعار .

منافذ معرض أهلا رمضان

وأشار إلى أن معارض أهلا رمضان في محافظة المنوفية تشهد توسعا خلال الفترة الحالية حيث تزيد المنافذ عن 45 منفذ ثابت بالإضافة إلي عدد كبير من المنافذ المتحركة وسيتم التوسع أكثر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن تخفيضات الأسعار تصل إلي 30% من السلع الغذائية ويتم توفير اللحوم بسعر 160 جنيها.