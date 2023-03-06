«التموين»: زيادة شوادر «أهلًا رمضان» من 27 إلى 455 معرضًا هذا العام

قال المهندس عبد المعنم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن معارض «أهلًا رمضان»، كان يتم تدشينها قبل بداية الشهر المبارك بنحو 15 يوما، غير أن هذا العام شهد توجيه من القيادة السياسية ومجلس الوزراء بتبكير موعد إقامة معارض «أهلًا رمضان» لتبدأ يوم 1 يناير الماضي نظرًا للظروف العالمية التي يمر بها العالم أجمع، أي قبل شهر رمضان بـ 3 أشهر.

رفع عدد معارض أهلًا رمضان من 27 لـ 455 معرض هذا العام

وأضاف خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنه كان يتم في السابق إقامة 27 معرضا لـ «أهلًا رمضان» بكافة محافظات الجمهورية، تم زيادتها هذا العام إلى 455 معرضا حتى الآن، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، والتي يبلغ عددها 290 سيارة، إضافة إلى سيارات مشروع شباب الخريجين.

تخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 30%

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن معارض «أهلًا رمضان» شهدت طفرة هذا العام، كونها وفرت حالة من الرضا للمواطن المصري الذي تمكن من الحصول على السلع بتخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 20% إلى 30%، للسلع الإستراتيجية إضافة للخضار والفاكهة.

ولفت خليل إلى أن جميع السلع متوفرة بمعارض «أهلًا رمضان»، مشيرًا إلى افتتاح العديد من المعارض الجديدة بصورة يومية، كما أنه يتم الوصول إلى القرى والنجوع من خلال القوافل خاصة المناطق الأكثر سكانًا والأكثر احتياجا، إذ يتم إعداد من 10 إلى 20 سيارة بالاتفاق مع وزارة التموين والتنمية المحلية لتشمل القوافل القرى والصعيد ووجه بحري وكافة المناطق الصغيرة التي لا يكون بها إتاحة لإقامة شوادر، إضافة إلى وجود تعاون مع وزارة التنمية المحلية لإقامة الشوادر بالمناطق التي توجد بها أماكن تصلح لإقامة الشوادر.