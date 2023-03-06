برلماني يقترح إطلاق تطبيق «أهلا رمضان» لبيع السلع المخفضة «أون لاين»

تقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، باقتراح بشأن إطلاق أبليكيشن «أهلا رمضان» لبيع السلع «أون لاين»، وتوفير خدمة التوصيل للمنازل، لتوسيع دائرة الاستفادة من التخفيضات بين المواطنين، والحد من الزحام الشديد الموجود في جميع المعارض، مؤكدا أن للمعارض المتخصصة دور حيوي في توفير السلع الغذائية بأسعار أقل كثيرا عن أسعار السوق، لتخفيف الضغوط الاقتصادية التى يتعرض لها المواطنين.

معارض «أهلا رمضان» توفر السلع الغذائية بأسعار أقل من السوق

وقال «محسب»، إن معارض «أهلا رمضان» أحد التجارب التي أسهمت في توفير جميع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار أقل من السوق، وهو ما يفسر الإقبال الكبير من جانب المواطنين على المعارض في جميع المحافظات، إذ تصل قيمة التخفيضات للسلع المعروضة في المعرض إلى 30%، وهو ما يجعلها طوق الإنقاذ للمواطن لتوفير احتياجاته من الغذاء بعيدا عن استغلال وجشع التجار.

توسيع قاعدة المستفيدين من معارض «أهلا رمضان»

وشدد النائب، على ضرورة توسيع دائرة استفادة المواطنين من معارض «أهلا رمضان» من خلال تطبيق إلكتروني مع توفير خدمة التوصيل للمنازل التي توفر فرص عمل لعشرات الشباب.

وطالب «محسب»، بتوسيع التعاقد بين وزارة التموين والسلاسل التجارية الكبرى للدخول ضمن مبادرة «أهلا رمضان» وتوفير نفس السلع بنفس الأسعار، ليكون للمواطن حرية الاختيار.