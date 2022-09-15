«المصرية للاتصالات» تنجح في اختبارات تشغيل الشرائح المدمجة «eSIM»

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، نجاحها في الاختبارات الأساسية لتشغيل شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة «eSIM» على شبكاتها، بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال؛ لتقديم أفضل الحلول التقنية التي تضمن تقديم خدمات جديدة متطورة تنال رضا العملاء، وتلبي احتياجاتهم المتطورة وتطلعاتهم التكنولوجية.

شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة

وبإتمام هذه الاختبارات بنجاح، تكون شبكات المصرية للاتصالات، أكّدت جاهزيتها لإتاحة خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة «eSIM» لعملائها فور ترخيصها، إذ تنتظر الشركة المحددات التنظيمية التي سيقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاق الخدمة في مصر.

تأتي هذه الاستعدادات في إطار مواصلة المصرية للاتصالات في تنفيذ استراتيجيتها في التوسع في تقديم أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات المتكاملة من أجل ضمان تقديم أحدث الحول التقنية وأكثرها تطورًا بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستوى من رضا عملائها.

الاحتفاظ بالخط دون شريحة

وتتيح خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة «eSIM» للعملاء الاحتفاظ بالخط دون الحاجة لوضع الشريحة التقليدية في أجهزة المحمول، بما يسهم في توفير التكلفة التي يتحملها العميل للحصول على الخدمات ويحسن من خبرة العميل في استخدام أكثر من خط على نفس جهاز المحمول.