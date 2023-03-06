تفاصيل فوز مصري ببطولة «أرنولد كلاسيك للمصارعة الأمريكية»

أعرب إسلام عبدالمعين، لاعب منتخب ألعاب القوى المصري، عن سعادته بحصد الميدالية الذهبية، بعد فوزه ببطولة العالم «أرنولد كلاسيك للمصارعة الأمريكية»، بمشاركة عدد من اللاعبين من 60 دولة، موضحا إنه حصد المركز الأول، خلال مشاركته في منافسات بطولة مستر أولمبيا 2022 للقوة البدنية، والتي أقيمت في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية وحصد ميداليتين ذهبيتين.

عبدالمعين: المصريون يتركون بصمة وعلامة في أي مكان

وقال لاعب منتخب ألعاب القوى المصري خلال لقاء عبر تطبيق «زوم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وجومانا ماهر: «سعيد جدًا وأحمد الله على ذلك، لأن المصريين يتركون بصمة وعلامة في أي مكان في العالم».

وكان اللاعب إسلام عبد المعين ابن محافظة الإسكندرية، حصل على مداليتين ذهبيتين، واستطاع الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة، بعد فوزه في لعبتي «البنش بريس، والديت ليفت».

مشاركة أكبر الأسماء في كمال الأجسام

وحصد إسلام ميدالية خلال مشاركته في مستر أولمبيا 2022 فئة القوة البدنية، وكذلك الميداليتين الذهبية والفضية في بطولة مستر أولمبيا في أمريكا أورلاندو 2021 وفضية أخرى أقوى رجل في العالم.

وتتميز بطولة 2023 Arnold Classic بمشاركة أكبر الأسماء في كمال الأجسام، بما في ذلك البطل الحاكم ديكستر جاكسون وسيدريك ماكميلان وويليام بوناك ورويلي وينكلار وبيج رامي «ممدوح السبيعي»، ويشتهر هؤلاء المنافسون بجسمهم المذهل ومن المؤكد أنهم سيقدمون عروضهم على المسرح بشكل رائع.