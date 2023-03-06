استشاري تغذية علاجية يؤكد على أهمية السحور في رمضان: له فوائد كثيرة

أكدت الدكتورة هبة عبداللطيف، استشاري التغذية العلاجية، أهمية الصيام المتقطع على خلايا جسم الإنسان وعملية الهضم والهرمونات، وفقًا لأحدث الدراسات في هذا الصدد، مشيرة إلى أنّ الصيام المتقطع له فوائد كثيرة صحية، علاوة على الفوائد الروحانية، مشددة على ضرورة الرجوع إلى الطبيب قبل الالتزام بالصيام المتقطع لحالات مرضى السكر من النوع الأول أو الثاني والمرضعات والحوامل.

إتباع الأنظمة والجرعات السليمة

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، إنّه يجب على مرضى السكر الذين يتناولون علاج عن طريق الفم ولا يعتمدوا على الأنسولين، فضلا عن مرضى الكبد والكلوى والقلب والشرايين التاجية ومرضى الأورام السرطانية، بإتباع الأنظمة والجرعات السليمة مع الطبيب المعالج قبل بداية شهر رمضان بوقت كافي.

أهمية السحور في شهر رمضان

وحذرت استشاري التغذية العلاجية، مرضى السكر والكبد والكلوى والقلب والشرايين التاجية والأورام السرطانية وكبار السن والمراهقين من عدم تناول السحور، مناشدة المواطنين بتناول وجبة السحور قائلة، « تسَّحروا فإنَّ في السَّحورِ بركةٌ»، مشيرة إلى أنّ جسم الإنسان يحتاج إلى عناصر غذائية محددة، لابد من الحصول عليها على مدار اليوم ولكن مع عدم المبالغة والإفراط الزائد في تناول الوجبات.

وأوضحت أنّ هناك عناصر هامة يجب مد الجسم بها لأهميتها، مثل شرب المياه بكميات وفيرة، لافتة إلى أهمية تعويض الجسم بالمياه على مدار الفترة بين الإفطار والسحور في رمضان وليس في السحور فقط.