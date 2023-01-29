سعر «فول السحور» يتراجع قبل شهر رمضان.. و«الغرف»: الكيلو نزل 15%

قبيل أسابيع قليلة من شهر رمضان المبارك، تشهد أسعار فول التدميس في الفترة الأخيرة، تراجعا كبيرا، بعد قرار الإفراجات عن السلع بالمواني المصرية الأسبوعين الماضيين، ومن المتوقع زيادة في المبيعات، خاصة مع اقتراب الشهر الكريم، وإقبال المواطنين عليه كوجبة رئيسية عند السحور، لما يحتويه من فوائد ودوره في الشعور بالشبع خلال فترة الصيام.

وتتراوح أسعار الفول المستورد والبلدي الجملة 21 و26 جنيها، والتجزئة 25 و31 جنيها، بحسب ما ذكر عبور فرج نائب أول شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية باتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

تراجع في أسعار الفول

وشرح عبور عبر «الوطن»، أن الفول في الفترة الأخيرة يعتبر من السلع التي بدأت أسعارها في تراجع بمعدل نحو 15%، ويعود ذلك نتيجة الإفراجات على السلع في الموانئ الأسبوعين الماضيين.

وأوضح نائب أول شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية باتحاد العام للغرف التجارية، أن بمجرد أن بدأت الإفراجات للخروج من الموانئ الخاصة بالفول المستورد أثر ذلك على تراجع الأسعار سواء المستورد أو المحلي بنحو 15%.

أسعار الفول

وبالنسبة للأسعار قبل وبعد الإفراجات على السلع، ذكر عبور أن كانت أسعار الفول المستورد للجملة بـ 25.5 جنيها وتراجع إلى 21 جنيها، بينما التجزئة كانت بـ30 جنيها وأصبحت بـ 25 جنيها.

وأضاف أن أسعار الفول البلدي الجملة، كان قد وصل الكيلو إلى 31 جنيها، وحاليا أصبح بـ26 جنيها، أما التجزئة 36 جنيها وتراجعت إلى 31 جنيا.

وتوقع عبور زيادة المبيعات الفترة المقبلة وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يتزايد فيه الإقبال على الفول بأنواعه، حيث إن هذا الشهر الكريم من المناسبات التي تستهلك كمية فول كبيرة أكثر من الأيام الطبيعية، حيث يزيد بمعدل 35% عن طوال العام.