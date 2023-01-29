«الغرف السياحية»: لا زيادة في أسعار وجبتي السحور والإفطار بالمطاعم خلال رمضان

قال محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّ غالبية المطاعم لن ترفع أسعار وجبتي السحور والإفطار خلال شهر رمضان المقبل بالقياس بأسعارها الحالية، موضحًا أنَّ المنشآت السياحية تدرك جيدا أن أي زيادة في الأسعار ستؤدى إلى حالة ركود في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إضافة إلى أنَّ عدم رفع الأسعار سيؤدى إلى زيادة في نسب إقبال المواطنين على تناول وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر الصوم في ظل استمرار العام الدراسي بمصر.

أغلب المطاعم السياحية لن تقيم خيامًا في رمضان

وأضاف رئيس لجنة السياحة الترفيهية، لـ«الوطن»، أنَّ غالبية المطاعم السياحية لن تقيم خيامًا رمضانية خلال هذا العام وذلك للعديد من الأسباب لعل أهمها أن كل التوقعات تشير إلى أنَّ نسب إقبال المواطنين والرواد على تناول وجبتي الإفطار والسحور هذا العام ستكون أقل من العام الماضي، إضافة إلى أن البرنامج العادي لتلك المطاعم خلال فترة ما بعد الإفطار إلى السحور يشمل برنامجًا يتمّ تقديم فيه فقرة فنية سواء غنائية بمطرب أو دون أو تخت شرقي، ويتمّ خلال تلك الفقرة تقديم الأغاني التي تعبر عن هذا الشهر.

الإقبال على تناول وجبة السحور بسبب سعرها المنخفض مقارنة بالإفطار

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أنَّ قلة أسعار وجبة السحور بالمقارنة بالإفطار ستؤدي إلى زيادة إقبال المواطنين المصريين على تناول وجبات السحور بالمطاعم السياحية بالمقارنة بإقبالهم على الإفطار، لافتًا إلى أنَّ إقبال السياح العرب على المطاعم والمنشآت السياحية خلال شهر رمضان سيكون قليل للغاية وذلك بسبب استمرار العام الدراسي بغالبية الدول العربية.

يُشار إلى أنَّ العديد من المنشآت والمطاعم السياحية بدأت من الآن إنهاء الديكورات الخاصة بشهر رمضان، فضلًا عن اجراء الصيانة الدورية وذلك استعدادا لاستقبال الرواد خلال شهر الصوم وأيضًا خلال عيد الفطر والذي يشهد تواجد أعداد كبيرة من الرواد.