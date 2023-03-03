السياحة العربية ترفع نسب الإقبال على تناول السحور والإفطار بالمطاعم

قال علي كامل منصور، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال شهر رمضان المقبلة ستكون جيدة وفقا للحجوزات الحالية، لافتا إلى أن السياح العرب الذين سيقضون شهر رمضان بمصر سيرفعون من نسب الإقبال على المطاعم والمنشآت السياحية خلال وجبتي السحور والإفطار وخلال الفترة ما بين الإفطار والسحور.

إقبال المواطنين على تناول السحور والإفطار بالمطاعم السياحية خلال رمضان

وأضاف منصور، لـ«الوطن»، أن نسب إقبال المواطنين على تناول وجبتي الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية خلال شهر رمضان ستكون أقل من الأعوام التي سبقت جائحة كورونا التي ضربت العالم عام 2019 وذلك وفقا لدراسات السوق، لافتا إلى أن السياح العرب المتواجدين بمصر سيعوضون إلى حد كبير التراجع في أعداد المصريين المتواجدين بالمطاعم لتناول وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر الصوم.

مواعيد عمل المطاعم خلال شهر رمضان

وأشار إلى أنه إذا ما تم تعديل مواعيد إغلاق المطاعم السياحية خلال شهر رمضان لتكون فى الساعة الـ 3 فجرا فإن نسب الإقبال من قبل السياح العرب على السهر وتناول وجبة السحور بالمطاعم ستكون كبيرة، لافتا إلى أن مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال شهر رمضان -حتى الآن - ستكون من الساعة الـ 5 فجرا وحتى الساعة 12 صباحا مع السماح بمد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وبأيام الإجازات الرسمية للدولة.

وأوضح أن غالبية المطاعم السياحية لم تقرر حتى الآن رفع أسعار وجبتي السحور والإفطار خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن المطاعم ورغم الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات حاليا إلا أنها تدرك أن أي زيادة في الأسعار سيقابلها تراجع في نسب الإقبال على تناول الأطعمة بالمنشآت السياحية.

يشار إلى أن نسب إشغال المطاعم السياحية خلال شهر فبراير الماضى تراوحت وفقا لمحمد فتحى رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية ما بين 50 إلى 60%.