مصرع طالب أسفل عجلات قطار أثناء الذهاب إلى المدرسة في المنوفية

استقبل مستشفى بركة السبع العام في محافظة المنوفية، جثة طالب لقي مصرعه إثر حادث قطار في دائرة المركز، إذ صدمه قطار أثناء مروره من مكان غير مخصص للعبور، وجرى نقل جثمانه إلى المستشفى ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

مصرع طالب في بركة السبع أثناء ذهابه إلى المدرسة

بانتقال القوة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين أن الطالب يدعى «م. ت» في الصف الأول الثانوي، ومقيم بقرية كفر الحمادية بدائرة المركز، ولقي مصرعه أثناء الذهاب إلى مدرسة السيد البدوي الثانوية، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع طالب صدمه قطار «القاهرة - الإسكندرية»، بدائرة المركز، ولقي مصرعه في الحال، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.