ضبط المتهم بترويج منشطات مجهولة المصدر في الإسكندرية عبر «فيس بوك»

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، بإدارة صفحة على «فيس بوك»، لترويج المنشطات مجهولة المصدر بكل أنواعها، وتوصيلها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية كبيرة من عبوات المنشطات مجهولة المصدر، واعترف بقيامه بترويج المنشطات المضبوطة بحوزته عبر الصفحة، مقابل مبالغ مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.