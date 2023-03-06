ضبط أكثر من 74 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 74743 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: 12506 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و234 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 دراجات نارية مخالفة، و23 مخالفة موقف عشوائي، و10 مخالفات شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.