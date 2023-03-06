«الحماية المدنية» تنجح في إنقاذ محتجزين داخل مدفن عقب انهياره بالقاهرة

نجحت الحماية المدنية في إنقاذ محتجزين داخل مدفن عقب انهياره بالقاهرة، وذلك بعد ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسقوط سقف مدفن واحتجاز أشخاص بداخله.

وانتقلت قوة أمنية تابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ، وتبين أنَّه أثناء قيام أسرة متوفى بمواراته الثرى بمدفن العائلة، سقط جزء من حائط وسلم المدفن على القائمين بالدفن وعددهم 3 أشخاص «مصابين بكدمات بسيطة متفرقة بالجسم» حال توقفهم على السلم بمدخل المدفن وخرجوا منه منه في حينه.

وتبين احتجاز 3 أشخاص آخرين مصابين بكدمات متفرقة واشتباه بكسر، داخل المدفن، ونجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذهم ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وقد تقدم المواطنين بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثاتهم.