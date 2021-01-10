درية شرف الدين: البرلمان سيتحمل جانبا من أعباء المتغيرات العالمية

واصل مجلس النواب استقبال الأعضاء المعينين بقرار جمهوري، البالغ عددهم 28 نائبا منذ ظهر اليوم، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب البرلمانية.

أكدت النائبة الدكتورة درية شرف الدين، اعتزازها بتعيينها عضوا بمجلس النواب، قائلة: أرجو أن يكون هذا الموقع إضافة لي، وأن أكون عند ثقة السيد الرئيس الذي قام باختيارى وثقة الشعب المصري لأنني سأكون نائبة عن الشعب.

وشددت على احترامها للمؤسسة التشريعية لما تقوم به من مهام كثيرة تشريعية ورقابية، مبينة أن الشعب المصرى ينتظر من المؤسسة التشريعية الكثير.

وأشارت شرف الدين إلى أن المتغيرات على مستوى العالم والمنطقة ليست سهلة، وسوف تتحمل المؤسسة التشريعية بنوابها أعباء هذه المتغيرات.

ووجهت شرف الدين التحية للأمانة العامة بمجلس النواب لما بذلوه من جهد، وسط اتخاذ عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وشددت على أنها تعمدت الظهور بالكمامة لتحفيز الجميع من المواطنين على ارتدائها، ولا سيما في ظل الجائحة التي يشهدها العالم.

وأعرب النائب المعين عماد خليل، عن سعادته بخبر تعيينه بمجلس النواب، خاصة أنه جاء في مناسبة سعيدة وهي عيد الميلاد المجيد، قائلا: كان العيد بالنسبة لي عيدين، ليس فقط لتعييني بمجلس النواب، وهو شرف كبير وتكريم كبير جداً، وذلك لثقة رئيس الجمهورية في الشباب، وفى هذا الجيل من الشباب، وخاصة تنسيقية شباب الأحزاب، هذا الكيان الذي خرج منه كوادر سواء على المستوى التنفيذي فتم تعيين منهم 6 نواب للمحافظين أو المستوى على الشعبي من خلال وجود 31 نائبا في البرلمان سواء كانوا بالانتخاب أو التعيين.

وأشار إلى أن ملف المواطنة سيكون على رأس أولوياته، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحفى والمؤسسات الصحفية بحكم عمله كصحفي.

وأضاف أنه سيكون هناك تنسيق بين نواب تنسيقية شباب الأحزاب لكي يكون هناك سياسة بمفهوم جديد، وبرلمان بمفهوم جديد لخدمة قضايا الوطن.