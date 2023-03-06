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ضبط عصابة لتزوير المستندات والمحررات الرسمية في القاهرة

كتب:

محمد بركات
11:50 ص | الإثنين 06 مارس 2023
حبس متهمين.. صورة أرشيفية

حبس متهمين.. صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. متخذان من محل ملك أحدهما كائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل المشار إليه، وعُثر بحوزتهما على (هاتفى محمول- مبلغ مالى - عدد من الأوراق والأختام والأدوات والأجهزة والخامات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى).

بمواجهتهما إعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهاتفى لتسهيل الإتصال بعملائهما.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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