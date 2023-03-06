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«الأمن العام»: ضبط 302 قضية مخدرات وتنفيذ 51 ألف حكم قضائي في يوم واحد

كتب:

محمد بركات
12:15 م | الإثنين 06 مارس 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 302 قضية مواد مخدرة بإجمالي 324 متهمًا، وضبط 49 قطعة سلاح ناري بحوزة 37 متهمًا، إلى جانب تنفيذ 51114 حكما قضائيا.

كما ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 6 متهمين ارتكبوا 9 حوادث سرقة، مع ضبط 23 متهما، إلى جانب ضبط 8 متهمين بأعمال بلطجة، وضبط 214 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22628 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

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