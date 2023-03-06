ضبط شخصين بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ببولاق الدكرور

أكّدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته شخص آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهما مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.