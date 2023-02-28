أسعار الحديد والأسمنت اليوم في أسواق مواد البناء والتشييد

حافظت أسعار الحديد والأسمنت اليوم على استقرارها، حسب ما أعلنت شعبة البناء في الغرفة التجارية، موضحة أنّ متوسط سعر طن الأسمنت المسلح 1933 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر الطن في شركة حديد عز نحو 28450 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وترصد بوابة «الوطن» أسعار الحديد والأسمنت اليوم، كما يلي.

- متوسط سعر حديد عز 28300 جنيه للطن.

- متوسط حديد المراكبي اليوم 27000 جنيه للطن.

- متوسط حديد بشاي عند 28500 جنيه للطن.

- متوسط حديد العتال نحو 27500 جنيه للطن.

- متوسط حديد المصريين نحو 27300 جنيه للطن.

- متوسط حديد مصر ستيل نحو 2700 جنيه للطن.

- متوسط حديد العشري نحو 27500 جنيه للطن.

- متوسط حديد عطية اليوم 27500 جنيه للطن

- متوسط حديد سرحان اليوم 26500 جنيه للطن.

- متوسط حديد المعادي اليوم 27000 جنيه للطن.

- متوسط حديد الكومي اليوم 2700 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم

- الأسمنت بالشركة العربية 1870 جنيها.

- الشركة العربية «النصر» نحو 1850 جنيها.

- شركة وادى النيل نحو 1820 جنيها.

- السويدي نحو 1920 جنيها.

- متوسط سعر أسمنت حلوان 1870 جنيها.

- أسمنت «المعلم» نحو 1840 جنيها.

- أسمنت شركة المنيا نحو 1858 جنيه.

- أسمنت السهم نحو 1800 جنيها.

- شركة صناعات «التعمير» نحو 1840 جنيها.

- الشركة الوطنية ببني سويف نحو 1800 جنيه.