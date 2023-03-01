استقرار أسعار الحديد اليوم في أسواق مواد البناء.. تبدأ بـ26500 جنيه

حافظت أسعار الحديد اليوم على استقرارها، في جميع الشركات والمصانع المنتجة، وفق ما كشفت عنه شعبة البناء في الغرفة التجارية، حيث بلغ سعر الطن في شركة حديد عز اليوم نحو 28300 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

وترصد السطور التالية أسعار الحديد اليوم ومواد البناء المختلفة، ومنها سعر الأسمنت اليوم، كما يلي.

- سعر حديد عز 28300 جنيه للطن.

- حديد المراكبي اليوم 27000 جنيه للطن.

-حديد بشاي عند 28500 جنيه للطن.

- حديد العتال نحو 27500 جنيه للطن.

- حديد المصريين نحو 27300 جنيه للطن.

- حديد مصر ستيل نحو 2700 جنيه للطن.

- حديد العشري نحو 27500 جنيه للطن.

- حديد عطية اليوم 27500 جنيه للطن

- حديد سرحان اليوم 26500 جنيه للطن.

- حديد المعادي اليوم 27000 جنيه للطن.

- حديد الكومي اليوم 2700 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم

- أسمنت الشركة العربية 1870 جنيها.

- الشركة العربية «النصر» نحو 1850 جنيها.

- شركة وادى النيل نحو 1820 جنيها.

- السويدي نحو 1920 جنيها.

- أسمنت حلوان 1870 جنيها.

- أسمنت «المعلم» نحو 1840 جنيها.

- أسمنت شركة المنيا نحو 1858 جنيه.

- أسمنت السهم نحو 1800 جنيه.

- أسمنت «التعمير» نحو 1840 جنيها.

- أسمنت ببني سويف نحو 1800 جنيه.