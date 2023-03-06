القوات الجوية الأوكرانية تسقط 13 طائرة روسية خلال 24 ساعة

قالت قوات الدفاع الجوي الأوكراني، إن القوات الروسية أطلقت نحو 15 طائرة مسيرة من طراز «شاهد كاميكازى» باتجاه أوكرانيا خلال 24 ساعة، واستطاعت القوات الأوكرانية إسقاط 13 طائرة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

موسكو تطلق النار 74 مرة في منطقة خيرسون

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم خيرسون، أولكسندر بروكودي، إن القوات الروسية أطلقت النار 74 مرة في منطقة خيرسون بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز «جراد» وقُتل نحو 3 أشخاص من بينهم طفلين.

وأضاف أن مدينة خيرسون تعرضت لنيران روسية 4 مرات، وقامت روسيا بإطلاق 23 قذيفة روسية لمناطق سكنية ومنازل منفصلة ومجمعات سكنية، وتم إجلاء نحو 51 مدنياً في خيروسون، أمس.

مقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء قصف أوكراني

ومن ناحية أخرى، ذكرت سلطات جمهورية لوجانسك، أن قصف أوكراني بالمدفعية الثقيلة على مدينة «ليتتشانس» تسبب في مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، وأضافت السلطات أن انفجار ألغام مضادة للمشاة زرعتها قوات كييف في مدينة «زيلسويا» قتل فيها شخص وأصيب آخر، كما تم العثور على مخبأ للأسلحة والقنابل اليدوية أجنبية الصنع في قرية بوروفسكوي شمال قرب جمهورية لوجانسك الشعبية.