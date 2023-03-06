قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات المميزة خلال فبراير

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مشروعين للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث مع محافظتي الغربية وأسيوط، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

تضمن التدريب عرض تقارير الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين للوقوف على الجاهزية والاستعداد، لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المحتمل حدوثها أو مواجهتها في ظل الظروف الراهنة بهدف تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والمحافظات المجاورة طبقا للتنسيقات.

كما تمّ المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كيلومترات ومعسكر إيواء عاجل، ومستشفى العزل الميداني للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها.

كذلك تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوبا لنجدة هدف حيوي داخل المحافظات والمؤمن بعناصر الحراسات المشددة للتأكيد على مدى جاهزيتها في مجابهة المواقف الطارئة بالاشتراك مع عناصر الحماية المدنية والإسعاف.

وفي ختام فاعليات التدريب، تمّ تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على الوطن.

كما أجرى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يرافقه رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، جولة مرورية على عدد من فصول محو الأمية لمتابعة منظومة العمل بما يحقق الأهداف المرجوة منها.

وفي إطار حرص قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري على تمنية الوعي القومي وترسيخ مفهوم التنمية الشاملة تم تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والهيئات وطلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من المشروعات التنموية الكبرى، إذ شملت زيارة المشروع القومي للزراعات المحمية بكلا من قاعدة محمد نجيب ومدينة العاشر من رمضان، ومشروع زراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية في توشكى، ومحطة تحلية المياه بشمال سيناء.